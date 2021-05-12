بايدن: آمل في وضع حد للصراع في المنطقة "بشكل عاجل"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن إدارته تواصلت مع "الشركاء" في إسرائيل ومصر والسعودية والإمارات، لبحث التوترات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وعبر بايدن، بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، عن أمله في "وضح حد للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشكل عاجل".

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين في البيت الأبيض: "توقعاتي وأملي أن ينتهي عاجلا وليس آجلا، لكن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها عندما تسقط عليها آلاف الصواريخ".

وأوضح: "نحن على تواصل دائم مع شركائنا في الشرق الأوسط حول التوترات الأخيرة في المنطقة".