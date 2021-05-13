نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد في فلسطين 2021 – 1442 || موعد صلاة عيد الفطر في غزة داخل القدس في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد في فلسطين تحدد داخل قطاع غزة، وذلك بعد أن تم إعلان متمم شهر رمضان المبارك في الدولة وبكافة الدول العربية والإسلامية، وبرغم ما يحدث من الاحتلال داخل المسجد الأقصى، فإن الفلسطينيون سيؤدون الصلاة بباحات المسجد وينشرون الفرح رغماً عن كل شئ، وسيكونوا جاهزين لأداء الصلاة بكل مكان، ونتعرف الآن علي موعد صلاة عيد الفطر في غزة وكذلك الضفة الشرقية وكافة المناطق.

موعد صلاة العيد في فلسطين 2021

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442 هجريا، في فلسطين والقدس وهو الساعة 6:15 (السادسة وخمس عشرة دقيقة صباحا)، حسب التوقيت الصيفي في فلسطين، ويمكنكم بدء ترديد تكبيرات العيد منذ مغرب يوم تمام شهر رمضان المبارك، وحتي أداء الصلاة، وسنرفقها لكم الآن التكبيرات.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة عيد الفطر في القدس

قام المفتي بحث المسلمين على إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد في القدس، وحث المفتي العام للقدس، في بيان، المواطنين الفلسطينيين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم، مذكرا المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً أن زكاة الفطر 2021، قُدرت هذا العام بـ«تسعة شواقل»، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء الصلاة، لنيل أجرها.