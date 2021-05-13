نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت صلاة العيد تونس 2021 – 1442 || موعد صلاة عيد الفطر صفاقس وكافة المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان وقت صلاة العيد في تونس الخضراء، بعد أن تم تأكيد بداية أول أيام للعيد ليكون الخميس الموافق 13 من مايو الجاري، وأن موعد صلاة عيد الفطر مرتبط بشروق الشمس، ويختلف من مكان للأخر حسب الشروق وارتفاع الشمس، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل، وسنعرف كيفية التعرف علي توقيت الصلاة وترديد تكبيرات العيد في كل مكان منذ مغرب تمام شهر رمضان المبارك، كل عام وانتم بخير.

موعد صلاة العيد في تونس 2021

تم إعلان توقيت صلاة العيد 2021 بتونس الخضراء، وتعتبر مدينة صفاقس واحدة من أهم وأشهر المدن التونسية على الإطلاق، وتضم العديد من المصالح والهيئات الحكومية، فضلا عن بعض الأماكن التي يمكن التنزه فيها مثل الملاهي، وغيرها، وسنتعرف علي أوقات الصلاة بالمناطق المختلفة خلال القائمة المرفقة أدناه، ولكن أولاً نرفق لكم تكبيرات عيد الفطر كاملة.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة العيد بتونس

قامت هيئة البحوث الفلكية بالإعلان رسميا عن توقيت صلاة العيد هناك، وهو كالآتي:

صفاقس: في تمام الساعة 5:45 صباحا.

تطاوين: 5:40 صباحا.

زغوان: 5:34 صباحا.

بنزرت: 5:34 صباحا.

قصر هلال: 5:33 صباحا.

حمام الأنف: 5:33 صباحا.

الحامة: 5:41 صباحا.

قبلي: 5:45 صباحا.

القصرين: 5:43 صباحا.

الذهيبة: 5:41 صباحا.

بنى خيار: 5:32 صباحا.

المحمدية: 5:34 صباحا.

سيدي بوسعيد: 5:32 صباحا.

غار الملح: 5:32 صباحا.

أرفقنا إليكم كافة المواعيد مع التكبيرات التي يتم ترديدها منذ مغرب أخر أيام شهر رمضان، وبذلك تعرفنا معكم علي موعد صلاة العيد تونس كاملة 2021.