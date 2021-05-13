عاجل .. كتائب القسام تقصف تل أبيب بالصواريخ

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع روسيا اليوم، دَوَّت صافرات الإنذار فى جميع فى مناطق مركز إسرائيل والشمال حتى سهل مجدو ومرج بن عامر فى بيسان.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى، إن 1500 صاروخ، تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه الأراضى المحتلة، هذا الأسبوع.
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