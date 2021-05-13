كندا ترجح إمكانية استخدام جوازات سفر لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ترودو، فى حديث عبر منصة (براندون جونيز) اليوم الأربعاء، أن كندا تواصل مناقشة مفهوم جوازات سفر اللقاح للسفر مع دول أخرى حول العالم، موضحًا أن فكرة السفر الدولى التى تتطلب شهادة تطعيم معقولة.

وأوضح أنه من المحتمل جدا أن تصل كندا إلى مكان تطلب فيه من المسافرين الملقحين بالكامل إظهار دليل على التطعيم قبل أن يتمكنوا من دخول البلاد، مشيرا إلى أنه بالنسبة لإبعاد الكنديين عن بلدان أخرى دون دليل على التطعيم هذا سيكون قرار الدولة.

ويأتى هذا بعد أسابيع فقط من كشف رئيس الوزراء أن السفر يمكن أن يكون ممكنًا فى صيف 2021، طالما أن كل شىء يسير على ما يرام.

وتمنع كندا الدخول إلى أراضيها سوى للمواطنين أو أصحاب الإقامات الدائمة فى ظل محاولات السيطرة على الجائحة.