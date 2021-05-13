نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت صلاة العيد في سوريا 1442 || ننشر أوقات صلاة عيد الفطر بسورية حمص وكافة المدن في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد في سوريا يختلف من منطقة للأخري، وتم إعلانه بعد تحديد موعد صلاة عيد الفطر في سورية رسمياً، وبإعلان المحكمة العليا وإدارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأول للعيد حسب التواريخ الفلكية يوم الخميس الموافق 13 من مايو الجاري، وهذا وفق الأيام العربية، والذي سيوافق 1 من شوال، بعد أن يكون الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان المبارك وفق رؤية هلال شوال، وستكون الصلاة بعد شروق شمس صبيحة يوم العيد السعيد بربع ساعة، وذلك في كافة المدن حول العالم، ونرفق لكم الآن توقيت صلاة العيد بسورية.

موعد صلاة العيد في سوريا 1442

تحدد اليوم الأول للعيد في كافة دول العالم أجمع، ولأهمية التعرف علي مواقيت الصلاة للمسلمين، سنتعرف معكم علي المواعيد بكافة المدن السورية، لكن أولاً نعلمكم أن الصلاة تكون عبارة عن ركعتين، يتم أداءهما خلال وقت معين ويجب الالتزام به وبشروطه، ونعلمكم أنه من سنن الذهاب للصلاة أن تسير من طريق وتعود من أخر، وتقوم بترديد التكبيرات في مسيرتك، ونرفق لكم الآن تكبيرات عيد الفطر لترديدها.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

“الله أكبر، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”

وقت صلاة عيد الفطر سورية 2021

نتعرف معكم علي توقيت صلاة العيد في دمشق وحلب وحمص، وكافة المدن الرئيسية كالآتي:

دمشق الساعة 5:56 صباحاً.

اللاذقية الساعة 5:54 صباحاً

إدلب الساعة 5:49 صباحاً

أعزاز الساعة 05:46 صباحاً.

القامشلي الساعة 05:29 صباحاً.

حمص الساعة 05:52 صباحا.

حلب الساعة 05:47 صباحا.

بهذا تعرفنا معكم علي تحديد اليوم الأول، وكذلك أرفقنا تكبيرات عيد الفطر إليكم، مع التعرف علي موعد صلاة العيد سوريا 2021.