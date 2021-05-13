وقت صلاة العيد في العراق 2021-1442 || إعلان موعد صلاة عيد الفطر بغداد وكافة المدن

وقت صلاة العيد في العراق تم إعلانه رسمياً، وذلك بعد تحري رؤية هلال شهر شوال 1442، وإعلان موعد صلاة عيد الفطر في بغداد وكافة المدن العراقية بأول يوم للعيد وهو الخميس الموافق 13 من مايو 2021، وفق ما جاء في نتيجة الرؤية، ويجب ترديد تكبيرات عيد الفطر منذ غروب شمس أخر يوم رمضان، وبداية أولي الليالي لشهر شوال المبارك، وسنتعرف معكم الآن علي أوقات الصلاة بكافة المدن، كما تعرفنا علي توقيت صلاة العيد في تركيا رسمياً.

موعد صلاة العيد العراق 2021

نتعرف معكم علي أوقات صلاة عيد الفطر للمسلمين بكل المناطق العراقية، لكن أولاً نعلمكم أن التكبير، أما الرجال فيجهرون به ، وأما النساء فيسررن به بدون جهر ؛ لأن المرأة مأمورة بخفض صوتها . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ، ولتصفق النساء )، فالنساء يخفين التكبير والرجال يجهرون به، “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (16/269-272).

ونرفق لكم تكبيرات عيد الفطر 1442 الآن “الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

وقت صلاة عيد الفطر بغداد والمدن العراقية

تقرر إقامة الصلاة للإجراءات الاحترازية هذا العام بدون تجمعات عراقية، لهذا يمكنكم أداءه بالمنزل، وسيكون توقيت صلاة العيد 2021 العراق كالآتي:

بغداد: في تمام الساعة 5:41 صباحاً.

البصرة: في الساعة 5:16 صباحاً.

سامراء في الساعة 5:24.

الفلوجة: في تمام الساعة 5:26 صباحاً.

يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما، التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً، يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً، يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً، بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً، وبهذا تعرفنا معكم علي كيفية صلاة عيد الفطر في المنزل، كما تعرفنا علي موعد صلاة العيد العراق 1442.