وقت صلاة عيد الفطر في السعودية 1442 موعد صلاة العيد في كافة المدن بالمملكة اليوم

ننشر وقت صلاة عيد الفطر في السعودية 1442 اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك بتاريخ الثالث عشر من شهر مايو 2021م، حيث لا يفصلنا عن بدء صلاة العيد المبارك سوى ساعات قليلة، وقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن تهيئ 20.569 مقراً لإقامة صلاة عيد الفطر بكافة المبارك بمختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية ما بين جامعاً ومسجداً ومصلى مكشوفاً بكافة التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، إلى جانب توفير وسائل السلامة وفق البروتوكولات الصحية التي تم اعتمادها من الجهات المعنية، ومن خلال ثقفني نوفر موعد صلاة العيد 1442، إلى جانب إمكانية الحصول على رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك أو عبارات معايدة بحلول العيد لتهنئة الأقارب والأصدقاء.

وقت صلاة عيد الفطر في السعودية 1442

تم الإعلان من جانب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية عن استعدادها الكامل لاستقبال المصلين اليوم، حيث أوضحت أنها قد باشرت فتح عدد كبير من الجوامع الإضافية من أجل تفادي وتلاشي الزحام عند إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وتحقيق التباعد الجسدي للحفاظ على سلامة الجميع.

كما أعلنت عن مواقيت صلاة عيد الفطر في المملكة بكافة مدنها، حيث أوضحت موعد بدء صلاة العيد في الرياض وفي مكة المكرمة وفي المدينة المنورة والدمام وبريدة وجازان وتبوك وغيرهم من المدن الأخرى والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

مكة المكرمة : الساعة 5:58 صباحاً.

: الساعة 5:58 صباحاً. المدينة المنورة : الساعة 5:53 صباحاً.

: الساعة 5:53 صباحاً. الرياض : الساعة 5:25 صباحاً.

: الساعة 5:25 صباحاً. بريدة : الساعة 5:33 صباحاً.

: الساعة 5:33 صباحاً. الدمام : الساعة 5:08 صباحاً.

: الساعة 5:08 صباحاً. أبها : الساعة 5:52 صباحاً.

: الساعة 5:52 صباحاً. تبوك : الساعة 5:59 صباحاً.

: الساعة 5:59 صباحاً. حائل : الساعة 5:40 صباحاً.

: الساعة 5:40 صباحاً. عرعر : الساعة 5:36 صباحاً.

: الساعة 5:36 صباحاً. جازان : الساعة 5:54 صباحاً.

: الساعة 5:54 صباحاً. نجران : الساعة 5:46 صباحاً.

: الساعة 5:46 صباحاً. الباحة : الساعة 5:53 صباحاً.

: الساعة 5:53 صباحاً. سكاكا: الساعة 5:42 صباحاً.

موعد صلاة العيد 2021

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية على تهيئة العديد من المساجد والساحات بكافة مناطق المملكة لأداء صلاة العيد اليوم، حيث بلغ عدد المساجد والجوامع والمصليات التي تم تهيئتها في الرياض 3147 جامعاً و971 مسجداً إضافياً، 682 مصلى، كما بلغ عدد الجوامع في مكة المكرمة 2108 جامعاً و739 مسجداً إضافياً و309 مصلى.

ويجب على جميع الراغبين في أداء صلاة العيد الفطر الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها وارتداء الكمامة، إلى جانب الالتزام بالابتعاد عن التجمعات وتحقيق التباعد الجسدي وعدم المصافحة، ومن يرغب في التعرف على كيفية إقامة صلاة العيد في المنزل وحكمها، أو الحصول على رسائل تهنئة العيد بأجمل عبارات التهاني، أو التعرف على موعد صلاة العيد في مصر 2021، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.