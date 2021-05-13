موعد صلاة العيد في دولة الكويت وإجراءات الحكومة لتفادي انتشار فيروس كورونا

صلاة عيد الفطر المبارك في دولة الكويت لسنة 2021 وهذا ما يبحث عنه الكثيرون من العاملين بدولة الكويت لمعرفة متي تكون الإجازة وما مدة الإجازة وهذا بعد أن تصدر الحكومة بدولة الكويت وانهم اصدرو أن أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم الخميس الموافق 2021/5/13 وهذا ما قد قام الباحثون من علماء الفلك ودار الإفتاء بصدور هذا القرار بعد دراسته وذا ما قام به علماء الفلك بانتهاء شهر رمضان المبارك وسوف تقام صلاة العيد داخل المساجد وهذا ما أصدرته الحكومة بدولة الكويت

مدة اجازه عيد الفطر في دولة الكويت :

مدة الإجازة لعيد الفطر المبارك في دولة الكويت وهذا ما قامت حكومة الكويت بإصدار هذا القرار بهذه الإجازة وقد أعلنت حكومة الكويت رسميا بان أو يوم الإجازة يكون الأربعاء ما يسمي بوم الوقفة بتاريخ 2021/5/12وتنتهي الإجازة في يوم الأحد بتاريخ 2021/5/16 وتكون مدة الإجازة هي خمسة أيام فقط وهذه الأيام مدفوعة الأجر من قبل الحكومة لكل المقيمين بدولة الكويت بشكل رسمي وقانوني سواء كان العمل في قطاعات الحكومية أو القطاع الخاص وهذا ما قامت الدولة بتوضيحه

معاد صلاة العيد في دولة الكويت :

معاد صلاة العيد في دولة الكويت التي بها الكثير من المسلمين ولأنها دولة كبيرة جدا وهي من الشعوب العربية ذات ثاقفة إسلامية ولأجل هذه الأعداد الكبيرة قد اهتمت الحكومة بذلك في ظل مرض الكرونا فسوف يكون صلاة العيد المبارك تكون دخل المسجد فقط وبأعداد معينة لكي لا يكون هناك ازدحام شديد في الصلاة ومعاد اقامة صلاة العيد في تمام الساعة 5:17 صباحا

الاهتمام بتعقيم الجوامع جيدا في كل الجوامع الموجودة في دولة الكويت

الاهتمام بتحديد مساحات كبيرة لكي تكفي بالمصلين

الاهتمام بوقت الصلاة ويكون وقت قليل وتكون المدة 15 دقيقة فقط

الاهتمام بالكمامات لكل فرد لسلامة المواطنين

صلاة العيد في الكويت و تفادي الأضرار والإصابات :