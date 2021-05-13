جدة - نرمين السيد - وكانت كتائب "القسام" الذراع العسكرى لحركة "حماس" الفلسطينية قد أعلنت أن منطقة "بتاح تكفا" شهدت انقطاعا للتيار الكهربائى، عقب إصابة أحد الصواريخ التى أطلقتها الفصائل باتجاه تل أبيب. وأشارت حماس إلى أن الصاروخ إصاب مبنى فى المنطقة بشكل مباشر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق هائل شرق تل أبيب بعد سقوط صواريخ حماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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