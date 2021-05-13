بينهم 17 طفلا .. 67 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت "الوزارة" فى بيان لها، إن 388 فلسطينيًا أصيبوا بجراح مختلفة منهم 115 طفلًا و50 سيدة.
ووتواصل إسرائيل عدوانها على غزة، لليوم الثالث على التوالى، وسط استمرار سقوط قتلى وجرحى، كما أحدث العدوان دمارًا فى الممتلكات والبنى التحتية فى مختلف مناطق القطاع.
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