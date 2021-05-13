وقت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة بمحافظاتها 1442: موعد صلاة العيد في مدن السعودية

ننشر وقت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 1442 بالمدن الرئيسية بها والمحافظات التابعة لها وفق ما تم الإعلان عنه من جانب فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة اليوم الخميس بتاريخ الثالث عشر من شهر مايو لعام 2021م “أول أيام عيد الفطر المبارك 1442″، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة عند إقامة صلاة العيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا خلال مناسبة عيد الفطر المبارك من أجل المحافظة على أنفسنا وأحبابنا ووطننا، حيث أوضحت ضرورة لبس الكمامة، وعدم المصافحة بالأيدي، والحرص بشكل دائم على نظافة اليدين ترك مسافة آمنة بينك وبين الآخرين وتحقيق التباعد الجسدي، ومن يرغب في الحصول على رسائل تهنئة بعيد الفطر 2021 أو عبارات معايدة بحلول العيد لتهنئة الأقارب والأصدقاء، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

وقت صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة 1442

مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الخميس بتاريخ 13 مايو 2021م الموافق لأول أيام عيد الفطر المبارك غرة شهر شوال 1442هـ، يتم البحث عن مواعيد الصلاة في مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، والبحث أيضاً عن وقت صلاة عيد الفطر في السعودية بكافة مدنها، لذلك قمنا بتوفير وقت صلاة العيد في المملكة العربية السعودية بجميع مدنها، وموعد الصلاة في مكة المكرمة اليوم من خلال التالي:

العاصمة المقدسة: 5:58 صباحاً.

تربة: 5:51 صباحاً.

جدة: 6:00 صباحاً.

الخرمة: 5:48 صباحاً.

الطائف: 5:56 صباحاً.

رنية: 5:46 صباحاً.

القنفذة: 5:56 صباحاً.

الكامل: 5:57 صباحاً.

الجموم: 5:58 صباحاً.

العرضيات: 5:58 صباحاً.

رابغ: 5:59 صباحاً.

الموية: 5:50 صباحاً.

الليث: 5:58 صباحاً.

ميسان: 5:56 صباحاً.

خليص: 5:59 صباحاً.

بحرة: 5:58 صباحاً.

أضم: 5:53 صباحاً.

وقت صلاة العيد في السعودية 2021

تم الإعلان من جانب وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عن صدور تعميم لجميع فروع الوزارة بمختلف المناطق بالمملكة من قبل معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بالتوسع في إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد والجوامع.

حيث ينص التعميم على التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في كافة مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي يتم أداء صلاة الجمعة فيها، كما تم تحديد موعد صلاة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1442هـ بعد شروق شمس اليوم الخميس بتاريخ 13 مايو 2021م بربع ساعة، ويمكنكم الحصل على وقت صلاة عيد الفطر في السعودية 1442 من خلال الجدول التالي:

م المنطقة التوقيت م المنطقة التوقيت 1 مكة المكرمة 5:58 صباحاً 2 المدينة المنورة 5:53 صباحاً 3 الرياض 5:25 صباحاً 4 بريدة 5:33 صباحاً 5 الدمام 5:08 صباحاً 6 أبها 5:52 صباحاً 7 تبوك 5:59 صباحاً 8 حائل 5:40 صباحاً 9 عرعر 5:36 صباحاً 10 جازان 5:54 صباحاً 11 نجران 5:46 صباحاً 12 الباحة 5:53 صباحاً

ومن يرغب في التعرف على كيفية إقامة صلاة العيد وحكم إقامتها في المنزل من وزارة الأوقاف، أو الحصول على رسائل تهنئة العيد بأجمل عبارات التهاني، أو التعرف على موعد صلاة العيد في مصر 2021، يمكنه ذلك من خلال ثقفني.