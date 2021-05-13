موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في قطر | إليك توقيت صلاة العيد في الدوحة وجميع المدن

يستهل المسلمون هذا اليوم بالبحث عن موعد صلاة عيد الفطر 2021 في قطر، وأيضًا توقيت صلاة العيد في الدوحة التي تعتبر عاصمة دولة قطر، حيث يرغب العديد من المسلمين معرفة وقت صلاة العيد في مختلف المدن حتى يتسنى لهم تأدية الفريضة التي شرعها الله سبحانه وتعالى على عباده، وذلك استكمالًا لما بدأه كل مسلم من عبادات وطاعات وصوم خلال شهر رمضان المبارك، وفيه؛ ولهذا يواصل المسلمون اجتهادهم في العبادات التي سنها الحبيب المصطفى – صلى الله عليه وسلم – بأمر ربه لمعرفة متى صلاة عيد الفطر في قطر وكيف يمكن للمسلم أن يؤديها في منزله في حال رغبته اتباع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة القطرية لمنع انتشار مرض كورونا.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر منذ ساعات عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، أن موعد فتح مصليات العيد أو الساحات والأماكن العامة لأداء صلاة عيد الفطر، سيكون في تمام الساعة الثالثة وخمس وأربعون دقيقة 3:45 صباحًا، فيما سيتم فتح المساجد الكبيرة التي من المقرر أن تقام فيها صلاة العيد في قطر في تمام الساعة الرابعة وخمس وثلاثون دقيقة 4:35 فجرًا، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في قطر

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في قطر، بات محل اهتمام الكثير حاليًا عبر محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وأوضحت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر أن وقت صلاة العيد لهذا العام 2021 – 1442 سيكون في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق 5:10 صباحًا، ومن المقرر أيضًا أن يؤدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، صلاة عيد الفطر المبارك مع المصلين، في مصلى الوجبة صباح الغد الخميس الموافق الثالث عشر من شهر مايو الجاري.

تقام صلاة عيد الفطر في مدينة الدوحة لهذا العام 2021 – 1442، في تمام الساعة الخامسة والعشر 5:10 صباحًا، ويبدأ وقت صلاة العيد في الدوحة بعد ارتفاع أشعة الشمس بمقدار رمح في عين الرائي، والتي تكون بالتحديد في تمام الخامسة وعشر دقائق، وبعد أداء الصلاة يحرص الكثير من مواطني دولة الدوحة على اتباع العادات والتقاليد العامة من خلال ارتداء الثياب الجديد، مع التطيب بالعطر، وتبادل التهاني مع الأهل والأقارب وتناول الأكلات الشعبية الشهيرة في الدوحة.

من المقرر أن يؤدي المسلمون صلاة عيد الفطر 2021 – 1442 في قطر والدوحة ومختلف المدن، في هذه المساجد والجوامع التي صرحت بها وزارة الأوقاف، والتي هى كالتالي :

المدينة موعد صلاة العيد موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الدوحة في تمام الساعة : 5:10 صباحًا وقت صلاة العيد في الوكرة في تمام الساعة : 5:10 صباحًا موعد صلاة العيد في الريان في تمام الساعة : 5:11 صباحًا وقت صلاة العيد في مدينة الخور في تمام الساعة : 5:10 صباحًا وقت صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة الشحانية في تمام الساعة : 5:11 صباحًا موعد صلاة العيد في مدينة أم صلال في تمام الساعة : 5:10 صباحًا موعد صلاة عيد الفطر في مدينة بلدية الضغاين في تمام الساعة : 5:10 صباحًا وقت صلاة العيد في مدينة بلدية الشمال في تمام الساعة : 5:10 صباحًا

تهاني العيد Eid Fitr || عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك 1442