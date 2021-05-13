بالفيديو.. مصر تتسلم الدفعة الثانية من "أسترازينيكا"

تسلمت مصر، ليل الأربعاء، الدفعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس".

وقالت وزارة الصحة على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن مصر تسلمت مليونا و768800 جرعة، كانت محملة على متن طائرة حطت بمطار القاهرة الدولي. وتسعى مصر إلى تطعيم أكبر عدد ممكن من سكانها بلقاحات متعددة مضادة لـ"كوفيد 19"، لتفادي موجات جديدة من الوباء. وسجلت البلاد الأربعاء، 1187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة، وذلك مقابل 1180 إصابة و61 وفاة في اليوم السابق. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 240927، من ضمنهم 178805 حالات تم شفاؤها، و14091 وفاة".

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