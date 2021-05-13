عباس فى اتصال هاتفى مع بلينكن: يجب وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - أجرى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتونى بلينكن، اتصالا هاتفيًا بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، للتباحث حول آخر مستجدات الأوضاع فى القدس وغزة والضفة الغربية فى ظل التصعيد الإسرائيلى الأخير.





وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عباس شدد على ضرورة وقف الانتهاكات التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى كل مكان، والحد من اعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد شعبنا"،

وأكد الرئيس الفلسطينى، أهمية خلق أفق للوصول إلى حل سياسى، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله.

ومن جانبه، أكد أنتونى بلينكن أهمية وقف العنف والوصول للتهدئة، موضحًا أن الولايات المتحدة تبذل جهودها مع كل الأطراف المعنية فى هذا الصدد.