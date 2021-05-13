وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عباس شدد على ضرورة وقف الانتهاكات التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى كل مكان، والحد من اعتداءات المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد شعبنا"،
وأكد الرئيس الفلسطينى، أهمية خلق أفق للوصول إلى حل سياسى، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله.
ومن جانبه، أكد أنتونى بلينكن أهمية وقف العنف والوصول للتهدئة، موضحًا أن الولايات المتحدة تبذل جهودها مع كل الأطراف المعنية فى هذا الصدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عباس فى اتصال هاتفى مع بلينكن: يجب وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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