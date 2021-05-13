نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد متى في البحرين 1442 || نتعرف علي موعد صلاة عيد الفطر المنامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد البحرين تحدد بعد إعلان غرة شهر شوال 1442، وأن أول أيام للعيد هو الخميس 13 من مايو 2021، ويمكنكم التعرف الآن علي موعد صلاة عيد الفطر في البحرين 2021 بكافة المناطق، حيث تقرر إقامة الصلاة في المساجد، ويجب علي الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة حتي لا يتعرض أحد للخطر، وسنرفق لكم الآن مواعيد الصلاة مع كيفية أداء الصلاة والتكبيرات كاملة.

جاءت تشديدات من المملكة البحرينية علي ضرورة الالتزام بالإجراءات المشددة، وذلك للحفاظ علي حياة الجميع، وعدم تعريضهم لأي خطر بسبب التجمعات، ويجب ارتداء الكمامة الخاصة بكم خلال فترة الصلاة.

أعلنت اللجنة العامة للشؤون الإسلامية، أن أول يوم للعيد هو الخميس، وتحدد توقيت صلاة العيد ليكون في تمام الساعة الخامسة وربع 5:15 صباحاً، باختلاف فروق التوقيت بالمملكة البحرينية، وستقام في مدينة المنامة ومدينة حمد في الخامسة و13 دقيقة وفي محافظة المحرق في الخامسة و16 دقيقة، ونرفق لكم صيغة تكبيرات العيد لترديدها الآن.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

كيفية أداء صلاة عيد الفطر

يمكنكم أداء الصلاة حسب الشروط الموضوعة، ولأداءها بالمنزل يمكنكم اتباع الخطوات الآتية:

يتم أداء ركعتين مع إتمام شروطهما وأركانهما وسننهما.

التكبير في الركعة الأولى سبعاً من غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمساً من غير تكبيرة الانتقال استحباباً.

يتم قراءة في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الأعلى أو سورة ق ندباً.

يتم قراءة سورة الغاشية أو سورة القمر في الركعة الثانية استحباباً.

بعد الصلاة يخطب الإمام خطبة يذكر فيها الناس ويعظهم ندباً.

كما ذكرنا فإن أداء الصلاة يكون سلس بالخطوات السابقة، كما يجب معرفة أنها ممتدة حتي أذان صلاة الظهر، فمن تخلف عن الذهاب للصلاة، يمكنه أداءها بمفرده، وتعرفنا معكم علي كيفية أداء الصلاة، كما أرفقنا إليكم تكبيرات عيد الفطر بعد وقت صلاة العيد في البحرين كاملة.