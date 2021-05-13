نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت صلاة العيد في ابو ظبي ودبي 2021|| موعد صلاة عيد الفطر الأمارات العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقت صلاة العيد ابو ظبي في الإمارات العربية المتحدة نتعرف عليه الآن، حيث تم إعلان موعد صلاة عيد الفطر 2021 الامارات خلال الفترة الماضية، ويمكنكم أداء الصلاة في المناطق المخصصة لها وبالمساجد، ويجب عليكم التعرف علي أوقات الصلاة حسب كل مدينة، ونرفق لكم الآن توقيت صلاة العيد دبي وكل المدن الإماراتية للتمكن من الذهاب للصلاة، كل عام وانتم بخير.

موعد صلاة العيد ابو ظبي 2021

قبل أن نعلمكم بأوقات الصلاة في مختلف المدن، ومن بينهم وقت صلاة عيد الفطر أبو ظبي ودبي، نذكركم أن الصلاة تتم بسنن ورواتب يجب عليكم التعرف عليها، ومن بينهم هو الذهاب من طريق والعودة من طريق أخر، ويتم ترديد التكبيرات منذ غياب شمس أخر يوم رمضان، وحتي أداء الصلاة، ونرفق لكم التكبيرات الآن لترديدها حتي ذلك الوقت.

“الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا”.

توقيت صلاة عيد الفطر 2021 الإمارات

نوفر إليكم الآن وقت صلاة العيد دبي 1442، وبكافة المدن الإماراتية كالآتي:

مدينة أبوظبي: في تمام الساعة 6:00 صباحًا.

إمارة دبي في تمام الساعة: 05:55 صباحًا.

إمارة الشارقة في تمام الساعة 05:54 صباحًا.

مدينة عجمان في تمام الساعة 05:53 صباحًا.

مدينة أم القيوين في تمام الساعة 05:54 صباحًا.

مدينة الفجيرة في تمام الساعة 05:51 صباحًا.

مدينة رأس الخيمة في تمام الساعة 05:52 صباحًا.

دبا الحصن في تمام الساعة السادسة إلا 9 دقائق صباحًا.

مدينة الرويس في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق صباحًا.

مدينة زايد في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق صباحًا.

مدينة الشامخة في تمام الساعة السادسة إلا دقيقة صباحًا.

مدينة العين في تمام الساعة السادسة إلا 5 دقائق.

مدينة خور فكان في تمام الساعة السادسة إلا تسع دقائق صباحًا.

مدينة دبا الفجيرة في تمام الساعة السادسة إلا تسع دقائق صباحًا.

جبل علي من المقرر أن تكون في تمام الساعة السادسة إلا ثلاث دقائق صباحًا.

مدينة الذيد في تمام الساعة السادسة إلا سبع دقائق صباحًا.

مدينة خليفة من المقرر أن تكون في تمام الساعة السادسة إلا دقيقة واحدة صباحًا.

مدينة بني ياس في تمام الساعة السادسة إلا دقيقة واحدة.

مدينة مصفح في تمام الساعة السادسة صباحًا.

بهذا قد تعرفنا في عجالة سريعة علي الأوقات لكافة المدن وتعرفنا علي وقت صلاة عيد الفطر في الإمارات العربية المتحدة، ومن بينهم موعد صلاة العيد ابو ظبي 2021.