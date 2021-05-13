موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الخميس 13/5/2021 والقنوات الناقلة الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، يترقب الكثير من عشاق كرة القدم حول العالم وخاصة عشاق الدوري الإنجليزي حول العالم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة نارية بين فريقين من عمالقة الدوري الإنجليزي ليفربول ومانشستر يونايتد، وهي مباراة مؤجلة بالأصل من الأسبوع ال34 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز البريمرليج، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل حول المباراة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وستقام المباراة بين الريدز والشياطين الحمر اليوم يوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، والموافق ميلاديا 13/5/2021، وستقام المباراة على ملعب مانشستر يونايتد أولد ترافورد، حيث ستقام المبارة في المواعيد التالية، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين:

الساعة 10:15 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 11:15 بتوقيت الإمارات.

الساعة 9:15 بتوقيت السودان.

الساعة 10:15 بتوقيت فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق.

الساعة 8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة 10:15 مساء بتوقيت البحرين.

الساعة 10:15 مساء بتوقيت قطر.

الساعة 7:15 مساء بتوقيت موريتانيا.

الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش GMT.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 35 25 5 5 3 26:72 46 80 2 مانشستر يونايتد 35 20 10 5 3 38:68 30 70 3 ليستر سيتي 36 20 6 10 2 44:65 21 66 4 تشيلسي 36 18 10 8 2 33:55 22 64 5 وست هام يونايتد 35 17 7 11 3 45:55 10 58 6 ليفربول 34 16 9 9 4 39:57 18 57 7 توتنهام هوتسبير 35 16 8 11 3 41:61 20 56 8 آرسنال 36 16 7 13 2 38:50 12 55 9 إيفرتون 34 16 7 11 4 42:46 4 55 10 ليدز يونايتد 35 15 5 15 3 53:53 0 50 11 أستون فيلا 34 14 6 14 4 41:49 8 48 12 وولفرهامبتون 35 12 9 14 3 47:35 -12 45 13 كريستال بالاس 35 11 8 16 3 59:37 -22 41 14 ساوثهامتون 35 11 7 17 3 62:44 -18 40 15 بيرنلي 35 10 9 16 3 47:33 -14 39 16 نيوكاسل يونايتد 35 10 9 16 3 58:40 -18 39 17 برايتون 35 8 13 14 3 41:36 -5 37 18 فولهام 35 5 12 18 3 47:25 -22 27 19 وست بروميتش ألبيون 35 5 11 19 3 68:32 -36 26 20 شيفيلد يونايتد 35 5 2 28 3 62:18 -44 17

ترتيب الدوري الإنجليزي البريمرليج

وسيدخل ليفربول هذه المباراة وهو يحتل المركز السادس في البريمرليج برصيد نقاط 57 نقطة، حيث لعب الريدز 34 مباراة حتى الآن في الدوري الإنجليزي، فاز بها في 16 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 9 مباريات، وقد فاز ليفربول في آخر مباراة له ضد ساوثهامبتون بهدفين مقابل لا شيء مما سيجعل معنويات لاعبي ليفربول عالية في مباراة اليوم.

على الجانب الآخر فإن الشياطين الحمر سيدخل هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي خلف مانشستر سيتي، برصيد نقاط 70 نقطة، حيث لعب مانشستر يونايتد 35 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 5 مباريات، وسيحاول المان يونايتد الفوز بمباراة اليوم حتى يزيد نقاطه ويقلص الفارق بينه وبين المتصدر، حيث خسر الشياطين الحمر المباراة الماضية ضد ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر يونايتد

نتوقع أن يدفع يورجن كلوب في هذه المباراة بتشكيلة 3-3-4 والتي ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: روبرتسون – كاباك – فيلبس – ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا – فابينيو – فينالدوم.

الهجوم: ساديو ماني – فيرمينيو – محمد صلاح.

التشكيل المتوقع للمان يونايتد أمام ليفربول

ويتوقع أن يدخل الشياطين الحمر المباراة القادمة بالتشكيل 1-3-2-4 والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: لوك شاو – ماجواير – ليندوف – بيساكا.

خط الوسط الدفاعي: فريد – ماكتومناي.

خط الوسط الهجومي: بوجبا – فيرناديز – راشفورد.

الهجوم: كافاني.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وسيتم نقل مباراة ليفربول والمان يونايتد اليوم على شاشات بي ان سبورت، حيث سيتم إذاعة المباراة على قناة بي ان سبورت beIN sport HD 1، والتي تحدثنا عن ترددها من الرابط تردد بي ان سبورت beIN sport HD 1 الجديد على النايل سات، وسيتم نقل المباراة أيضا على قناة بي ان سبورت beIN sport 4K.