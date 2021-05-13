البنزين يقترب من النفاد فى عدة ولايات أمريكية

جدة - نرمين السيد - وذكرت فضائية "روسيا اليوم" نقلا عن موقع "GasBuddy"، أن الوقود أوشك على النفاد من المحطات بولاية نورث كارولاينا بنسبة 65%، وفرجينيا 44%، و43% فى كل من جورجيا وكارولاينا الجنوبية.

وأبلغت 16 فى المائة من المحطات فى تينيسى عن نقص فى مخزون البنزين، و11% من المحطات فى فلوريدا وماريلاند و7% من المحطات فى ألاباما.