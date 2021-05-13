موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإمارات | هُنَا توقيت صلاة العيد في أبو ظبي والشارقة ودبي ومدن الإمارات

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الإمارات، حيث يفرح المسلمون بقدوم عيد الفطر المبارك بعد الذي يكون له طابع خاص في قلب كل مسلم، كونه يأتي بعد شهر الصيام والانقطاع عن الطعام والشراب من الفجر وحتى غروب الشمس، ويأتي عيد الفطر المبارك في أول أيام شهر شوال الهجري، حيث يحرص كل مسلم على إحياء السنن التي أمرنا بها الحبيب المصطفى – صلى الله عليه وسلم – مثل أداء صلاة عيد الفطر وزيارة الأهل والأقارب وإخراج الصدقات قبل الذهاب لأداء الصلاة ويحرص الكثير على معرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في الإمارات وأيضًا وقت صلاة العيد في دبي وأبو ظبي ومختلف بلدان دولة الإمارات وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

وقت صلاة العيد في الإمارات 2021، حددته الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات، مؤكدة على ضرورة فتح المصليات والساحات والمساجد التي ستقام فيها صلاة العيد في الإمارات بمدة خمسة عشر دقيقة قبل موعد صلاة العيد، وسيتم غلقها أيضًا عقب انتهاء الصلاة مباشرة، موضحة أن مدة خطبة صلاة العيد ستكون ما بين عشرة دقائق حتى ربع ساعة فقط، وفيما يخص أداء صلاة العيد للنساء في الإمارات أوضحت الهيئة أنها ستغلق هذا العام ولن يتم فتحها حتى إشعار آخر، وذلك في إطار حرص الدولة على اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في البلدان.

تعد مدينة أبوظبي من أكبر بلدان دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث السكان، كما أن تعتبر عاصمة دولة الإمارات، وفيها يتركز ما يزيد عن أكثر من نصف سكان الإمارات إضافة إلى ذلك فيهى مدينة سياحية يحرص الكثير من مختلف دول العالم على زيارتها، ويعتبر موعد صلاة عيد الفطر في أبوظبي في تمام الساعة السادسة 6:00 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الشارقة، سيكون في تمام الساعة الخامسة وأربع وخمسون دقيقة 5:54 صباحًا، وتعتبر الشارقة من أبرز ولايات دولة الإمارات، وفيها يقع قصر الحاكم لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوجد بها مختلف المصالح الحكومية.

موعد صلاة العيد 2021 في دبي سيكون في تمام الساعة الخامسة وخمس وخمسون دقيقة 5:55 صباحًا، ومن المقرر أن تقام صلاة العيد في دبي بمختلف المساجد والساحات العامة التي يؤدي فيها المسلمون صلاة العيد كل عام، مع ضرورة اتباع إجراءات الأمان والسلامة والتباعد بين المصلين حتى نمنع انتشار فيروس كورونا.

المدينة موعد صلاة العيد موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الفجيرة في تمام الساعة : 5:51 صباحًا وقت صلاة العيد في مدينة مكة جبل علي في تمام الساعة : 5:57 صباحًا موعد صلاة العيد في عجمان في تمام الساعة : 5:53 صباحًا وقت صلاة العيد في مدينة خور فكان في تمام الساعة : 5:51 صباحًا وقت صلاة عيد الفطر المبارك في مدينة أم القيوين في تمام الساعة : 5:54 صباحًا موعد صلاة العيد في مدينة بني ياس في تمام الساعة : 5:59 صباحًا موعد صلاة عيد الفطر في مدينة دبا الفجيرة في تمام الساعة : 5:51 صباحًا وقت صلاة العيد في مدينة خليفة في تمام الساعة : 5:59 صباحًا موعد إقامة صلاة العيد في مدينة مصفح في تمام الساعة : 6:00 صباحًا صلاة العيد في مدينة الشامخة في تمام الساعة : 5:59 صباحًا توقيت صلاة العيد في مدينة العين في تمام الساعة : 5:55 صباحًا

نوهت وزارة الداخلية بدولة الإمارات المتحدة العربية لعام 2021 – 1442، إلى ضرورة إلتزام المصلين بإرشادات الأمان والسلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال اتباع كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية مواطنيها أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في الإمارات بمختلف الساحات والمساجد الكبرى والتي تكون في الغالب ممتلئة بالمصلين، فيما أشارت وزارة الأوقاف إلى التقليل من المصافحة والعناق بين المصلين منعًا لانتشار أي عدوى بينهم.

من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في الإمارات يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والذي يوافق ميلاديًا الحادي عشر من شهر مايو الجاري، على أن تستمر حتى الثالث من شهر شوال وذلك بمختلف المنشآت والمؤسسات في دولة الإمارات.