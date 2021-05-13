تحالف دعم الشرعية يحبط هجوما حوثيا على السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بالساعات الأولى من صباح الخميس، إحباط هجوم شنته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران باتجاه السعودية انطلاقا من الأراضي اليمنية.
وقال التحالف إنه "تم إحباط عمل عدائي جبان من قبل الميليشيات بإطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ بالستية".
وأكد "اعتراض وتدمير 8 طائرات من دون طيار و3 صواريخ بالستيه أطلقت باتجاه السعودية"، فيما وصفها بـ"محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية" في المملكة.
واعتبر التحالف أن "الأعمال العدائية للميليشيات تنافي القيم السماويه والأعراف الدوليه، ولم تراعِ الشعائر الدينيه".
وأضاف التحالف أنه يتخذ "الإجراءات الصارمة للتعامل مع مصادر التهديد، لحمايه المدنيين والأعيان المدنية".
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