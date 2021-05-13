بث مباشر .. صلاة عيد الفطر المبارك من الحرم المكى

جدة - نرمين السيد - وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى قد رفعت مستوى جاهزيتها لاستقبال المصلين وعمار بيت الله الحرام لصلاة عيد الفطر، بحزمة من الإجراءات الخدمية التى من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين المعتمرين والمصلين على أداء مناسكهم فى أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة. صلاة عيد الفطر المبارك وقال محمد بن مصلح الجابرى، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، إن خطة الوكالة شملت عددا من المحاور والجوانب، وهى: تجهيز المكبرية، والإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، ومعالجة الظواهر السلبية، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، والتشغيل والصيانة، وغيرها من الخدمات لتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدى المسجد الحرام والتسهيل عليهم.

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