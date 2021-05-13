إن نظام نور عبارة عن نظام إلكتروني تم اعتمادة في المملكة العربية السعودية كوسيلة لتسهيل التواصل بين المتابعة من قبل أولياء الأمور في مدارس الأبناء، وكذلك يتابع الأبناء المحتوى الدراسي والحصول على النتائج، كما أنه يتم تسجيل الأيام التي تغيب بها الطفل حتى يتعرف على ذلك الأباء، مما دفع الكثير من أولياء الأمور للبحث عن كيفية تسجيل الدخول عبر نظام نور مدرستي .

تسجيل الدخول عبر نظام نور مدرستي

إن نظام نور بمثابة قناة للاتصال بين المعلمين وأولياء الأمور، ولقد أصبح متاح أن يتم التسجيل إلى الطلاب في الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني من خلال نظام نور، لهذا السبب فإن أولياء الأمور في حاجة للدخول على النظام للتسجيل وإرسال الطلبات، يتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على نظام نور .

. ثم يتم إدخال البيانات الشخصية والتي يجب التأكد من صحتها.

إضافة رقم الجوال.

سوف يتم إرسال رسالة على رقم الجوال بها اسم المستخدم ورقم الجوال.

بعدها يكون متاح الدخول إلى نظام نور من خلال هذه البيانات.

تسجيل نظام نور

بجانب معرفة كيفية تسجيل الدخول عبر نظام نور مدرستي فإنه سوف يكون متاح بالنسبة إلى أولياء الأمور تسجيل الدخول بالنسبة إلى الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وفي الصف الأول الابتدائي باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم وهي نفس كلمة المرور التي كان يتم الاعتماد عليها منذ القدم، كما يمكن تفعيل الحساب من خلال الضغط على رابط التسجيل لولي أمر جديد.

طريقة التسجيل كولي امر في نظام نور

يوجد العديد من الخطوات المختلفة التي يجب إتباعها إذا كنت ترغب أن تقوم بتسجيل الدخول كولي أمر، ويتم هذا من خلال الخطوات الآتية:

إدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية ورخصة الإقامة.

بعدها سوف يتم إدخال الرقم في اسم المستخدم المقترح يمكن أن تقوم بعمل تعديل له.

ثم تقوم بإضافة اسم المستخدم الذي سوف تستخدمه في الدخول.

ثم تقوم بالضغط على تسجيل وسوف يتم التأكد من البيانات التي قمت بإدخالها.

بعدها لابد من اختيار صلة القرابة بالطالب.

في حال كانت صلة القرابة غير الأب فسوف يتم طلب رقم الهوية ورخصة القيادة الخاصة بالأب.

بعدها يتم تحديد جنسية الطالب في حال كانت الجنسية غير سعودية يتغير تاريخ الميلاد ويتحول إلى تاريخ انتهاء الإقامة.

عند اختيار تاريخ الميلاد فسوف يظهر المرادف الهجري إلى التاريخ.

سوف يتم تدقيق البيانات والتأكد من صحتها.

في حال وجود خطأ في أحد البيانات سوف تظهر به إشارة لتقوم بتعديل البيانات.

ثم تقوم باختيار الجنسية وإذا كانت الجنسية السعودية سوف يكون لابد من إضافة رقم السجل المدني بدلًا من رخصة الإقامة.

لابد أن يتم إدخال البيانات المطلوبة باللغة العربية والإنجليزية.

ثم تقوم باختيار تاريخ الميلاد.

ثم تقوم بإدخال رقم الجوال.

بعدها تقوم بالضغط على حفظ.

إن تسجيل الدخول عبر نظام نور مدرستي يجب أن يتم بناء على معرفة الخطوات المختلفة للتسجيل والتي تضمن من خلالها معرفة المعلومات حول دراسة الطلاب.