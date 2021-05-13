مع تفاقم نقص الوقود بأميركا.. تحذير من "أكياس البنزين"

حذرت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية في الولايات المتحدة، الأربعاء، الأميركيين من ملء أكياس بلاستيكية بالبنزين، بينما يتفاقم نقص في وقود السيارات لسادس يوم على التوالي ويتسابق المستهلكون على تأمين إمدادات.

وقالت الوكالة الحكومية على تويتر: "لا تملأوا أكياس البلاستيك بالبنزين.. استخدموا فقط الأوعية المعتمدة للوقود".

وتفاقم نقص الوقود في جنوب شرق الولايات المتحدة، الأربعاء، مع نفاد الإمدادات في محطات بيع البنزين في بعض المدن.

وأدى نقص الإمدادات، الذي يفاقمه موجة شراء مذعورة، إلى طوابير طويلة وارتفاع الأسعار في محطات الوقود قبل عطلة في الولايات المتحدة في نهاية هذا الشهر تعتبر تقليديا بداية ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات.

مخزونات النفط

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الساحل الشرقي للولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام على الساحل الشرقي تراجعت إلى 6.7 مليون برميل.

وقالت أيضا إن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي إلى 134.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020.