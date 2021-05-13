التحالف العربى: اعتراض وتدمير طائرات وصواريخ حوثية باتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - وقال التحالف فى بيان نقلته شبكة "سكاى نيوز": "تم إحباط عمل عدائى جبان من قبل ميليشيات الحوثى بإطلاق طائرات من دون طيار وصواريخ بالستية".

وأكد أن دفاعاته اعترضت ودمرت ثمانى طائرات من دون طيار وثلاثة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيات المدعومة من إيران باتجاه السعودية".

واعتبر التحالف العربى أن الأعمال العدائية للميليشيات تنافى القيم السماوية والأعراف الدولية، إذ إنها لم تراعِ الشعائر الدينية، مشيرًا إلى أن يجرى اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع مصادر التهديد، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.