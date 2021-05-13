نواب بـ الكونجرس : خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب

جدة - نرمين السيد - طالب 25 نائبا بالكونجرس الأمريكى، وزير الخارجية أنتونى بلينكن بممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل لوقف تصعيدها فى أراضى فلسطين وتهجير أبنائها فى حى الشيخ جراح بمدينة القدس.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، بعث النواب رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكى، للتعبير عن قلقهم العميق إزاء خطة إسرائيل لتهجير 2000 فلسطينى من حيى البستان والشيخ جراح فى القدس، واصفين تلك الممارسات بأنها جريمة حرب.

وأفاد النواب فى الرسالة بأن عمليات التهجير الإسرائيلية ومحاولة إسكان المستوطنين بشكل غير قانونى، تشير إلى أن حكومة الاحتلال تتجاهل العائلات الفلسطينية تماما وتعتبرها فى حكم العدم، حيث تم هدم 100 مبنى فى حى البستان، من أجل بناء "حديقة تلمودية".

وذكرت الرسالة أن إسرائيل دمرت ما يقرب من خمسة آلاف منزل فلسطينى فى القدس الشرقية بين عامى 1967 و2017".

وقالت الرسالة أن دولة الاحتلال انتهكت القانون الدولى، إذ اختلت القدس الشرقية التى هى جزء من الضفة الغربية، ودمجتها بشكل غير قانونى ببلدية القدس.

وشدد النواب خلال الرسالة على أن إحداث دمار كبير فى تلك الأراضى المحتلة، باستثناء الالتزامات العسكرية، ومصادرة ممتلكات المواطنين فى تلك الأراضى، يعتبر جريمة حرب طبقا للمادة 8 من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدوا أن الولايات المتحدة تعارض تدمير إسرائيل للمنازل الفلسطينية فى القدس الشرقية منذ عام 1969، مضيفين: "نود أن نلفت انتباهكم إلى أن أعضاء الكونجرس أعربوا مؤخرا عن مخاوفهم بشأن ما تقوم به إسرائيل من تدمير فى القدس الشرقية".

وطالب نواب الكونجرس إدارة الرئيس جو بايدن بتوجيه رسالة فورية شديدة اللهجة لإسرائيل لوقف خططها لإجلاء الفلسطينيين من منازلهم فى حى الشيخ جراح، ولوقف هدم المنازل بحى البستان.