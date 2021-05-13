ميلان يفوز ميلان 7-0 على تورينو منها ثلاثية من الكرواتي أنتي ريبيتش

ميلان، ساعدت ثلاثية الكرواتي أنتي ريبيتش الروسونيري في التغلب على تورينو المتعثر 7-0 في الدوري الإيطالي يوم الأربعاء ليقترب خطوة إلى الامام والتي تضمن له العودة إلى دوري أبطال أوروبا بداية من الموسم المقبل، ولم يتمكن نادي ميلان من اللعب في دوري أبطال اوروبا منذ 2014، لكن الفوز الكبير في تورينو أبقاه في المركز الثالث في الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس في المركز الخامس الذي تنقصه مباراتين، ويتساوى ميلان برصيد 75 نقطة مع أتالانتا، الذي فاز أيضًا يوم الأربعاء، في المركز الثاني، ومن المقرر أن يلتقي الثنائي في اليوم الأخير، ويتفوق تورينو بأربع نقاط على منطقة الهبوط ولديه مباراة مؤجلة مع منافسه من أجل الهبوط.

اهداف ميلان ضد تورينو

سجل الظهير ثيو هيرنانديز في وقت مبكر من تسديدة مدوية، قبل أن تمنح ركلة الجزاء التي نفذها فرانك كيسي ميلان تقدمًا بهدفين في الشوط الأول، بعد الاستراحة، فتحت البوابات عندما سجل إبراهيم دياز هدفاً جيداً قبل أن يحرز ريبيك نفسه لأول مرة في الدقيقة 67، تبعه اثنان آخران من المهاجم الكرواتي ليمنح الروسونيري الانتصارات الأكثر راحة في ما كان من المتوقع أن يكون مباراة صعبة مع غريمه المحلي تورينو الذي يقاتل من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى الايطالية، ودخل نادي ميلان مباراته الثانية في تورينو في أربعة أيام بعدما تغلب على يوفنتوس 3-صفر مطلع الأسبوع مع الضغط بعد أن قفز نابولي فريق ستيفانو بيولي إلى المركز الثالث بالفوز 5-1 على أودينيزي يوم الثلاثاء.

المدرب بيولي يثني على لاعبيه

مع فوز يوفنتوس وأتالانتا يوم الأربعا، لم يكن هناك مجال للمناورة، لكن بعد أن سجل هرنانديز وبطريقة رائعة، لم ينظر الروسونيري إلى الوراء أبدًا، وقال بيولي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: “قبل أسبوعين قال الجميع إننا نصف ميتين وخرجنا من السباق، لكن الآن لدينا القدر في أيدينا، ومن خلال اللعب بهذه الطريقة لدينا فرصة أفضل لتحقيق أهدافنا والوصول إلى دوري أبطال أوروبا، حتى تعبر خط النهاية، لا يمكنك التخلي عن أي شيء. لقد فعلنا الكثير بحيث يتعين علينا الانتظار لمدة أسبوع.”

ميلان يفوز بـ 15 مباراة خارج أرضه هذا الموسم

كانت الهزيمة هي المرة الأولى التي يسجل فيها نادي ميلان ستة أهداف أو أكثر في مباراة خارج أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ مايو 2001 ضد إنتر ميلان، وفاز الآن في 15 مباراة خارج أرضه هذا الموسم، وهو ما يعادل أفضل حصيلة في موسم واحد في الدوري الإيطالي، ويستضيف ميلان كالياري يوم الأحد، قبل مواجهة في اليوم الأخير مع أتالانتا في نهاية الأسبوع التالي.