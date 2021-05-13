رغم تضييق إسرائيل.. فيديو لآلاف يؤدون صلاة العيد بالأقصى

أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صباح الخميس، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، متحدين التضييق الإسرائيلي عليهم والاعتداءات المستمرة على السكان منذ أيام داخل الحرم القدسي وخارجه في المدينة المقدسة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 100 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لأداء صلاة عيد الفطر، على الرغم من الإجراءات الإسرائيلية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال.

ودخل الفلسطينيون إلى ساحات المسجد الأقصى وباحاته وسط تكبيرات العيد، في حين رفع كثير منهم الأعلام الفلسطينية مرددين شعارات تندد بالاحتلال وإجراءاته في مدينة القدس المحتلة.

وأدى مئات المصلين، ممن منعتهم إسرائيل من الدخول إلى المسجد الأقصى، صلاة عيد الفطر على مداخل البلدة القديمة في مدينة القدس، خصوصا أولئك الناشطين الذين تم إبعادهم قسرا عن المسجد الأقصى.

وشهدت ساحات المسجد الأقصى في الأيام الأخيرة من شهر رمضان اعتداءات غير مسبوقة على الفلسطينيين من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت باحات المسجد الأقصى أكثر من مرة.

وتعيش مدينة القدس حالة من التوتر منذ أسابيع عدة بسبب محاولة مستوطنين متطرفين، تحت حراسة الجيش الإسرائيلي، طرد فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.

وأشعل تكرار الاعتداء على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، والانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، فتيل المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر.