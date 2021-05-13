جدة - نرمين السيد - أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، نبأ عاجلا لها، منذ قليل، يؤكد أن إسرائيل قررت تحويل جميع رحلاتها المتجهة إلى مطار تل أبيب بسبب الصواريخ التى أطلقتها المقاومة الفلسطينية فى الساعات الأولى من صباح اليوم.





وأضافت أن خطوط الطيران الفرنسية قررت إلغاء رحلاتها من باريس إلى تل أبيب، بعد التصعيد الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين. وكان الجيش الإسرائيلى، قد استمر صباح اليوم الخميس، فى شن غارات جوية على مناطق عدة فى قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت المنطقة الشمالية الغربية من قطاع غزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد صواريخ حماس .. قرار عاجل من إسرائيل بشأن الرحلات الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.