برشلونة يضع شرطا جزائيا "لا يصدق" لنجم المستقبل

لتجنب "خطف" نجومه من الأندية الأخرى، قرر برشلونة الإسباني تحصين موهبته للمستقبل، بوضع شرط جزائي يبلغ نصف مليار يورو.

وأخرج نادي برشلونة الإسباني، في قطاع الناشئين وأكاديمية لا ماسيا، عددا كبيرا من اللاعبين الموهوبين الذين سيكون لهم مستقبل كبير في الفترة المقبلة، وسيحملون راية النادي الكتالوني على الصعيدين المحلي والقاري.

وأعلن برشلونة تمديد عقد موهبته الجديدة نيكو غونزاليس ليمتد إلى عام 2024، بشرط جزائي تبلغ قيمته 500 مليون يورو.

ويعتبر نيكو غونزاليس (19 عاما) من المواهب التي لفتت الأنظار في أوروبا، ويتوقع له الكثيرين مستقبلا باهرا.

وكشف النادي الكتالوني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وضع شرط جزائي في عقد اللاعب تبلغ قيمته 500 مليون يورو، أي نصف مليار يورو كاملة، في شرط جزائي ضخم ويفوق الذي كان قد وضعه برشلونة منذ فترة للموهوب أنسو فاتي والبالغ 400 مليون يورو.

ويعود نيكو غونزاليس إلى أسرة كروية عريقة، فوالده هو لاعب فريق ديبورتيفو لاكورونيا السابق فران غونزاليس، الذي كان من أبرز نجوم الكرة الإسبانية في السابق.