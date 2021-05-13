عاجل.. عملية طعن تستهدف مستوطنا إسرائيليا فى اللد الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فأن مستوطنًا أصيب إثر تعرضه لعملية طعن فى مدينة اللد الفلسطينية، مشيرة إلى أن منفذ العملية انسحب من المكان، وجارى البحث عنه من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

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