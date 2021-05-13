بريطانيا تدعو إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف التصعيد

جدة - نرمين السيد - قال كليفرلى، إن "التصعيد الحالى غير مسبوق"، مضيفا أن الهجمات الصاروخية على إسرائيل لم يسبق لها مثيل، وفق ما نقلت قناة "العربية".
وكان الجيش الإسرائيلى، قد أعلن أن أكثر من 200 صاروخ أطلق من قطاع غزة على الأراضى الإسرائيلية من ليلة الإثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخى العديد من منها، لكنه لم يتمكن من وقف الضربة المباشرة فى عسقلان.
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