قصف إسرائيلى جديد يستهدف مناطق شمالى غزة

جدة - نرمين السيد - وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث فى المسجد الأقصى وحى الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين فى حى الشيخ جراح بالقدس. وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.

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