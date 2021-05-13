طعن إسرائيلي في اللد.. واعتقال 20 مواطنا عربيا

تعرض مستوطن إسرائيلي للطعن بسكين في مدينة اللد في أراضي 48، وسط توتر تشهده المدينة منذ الليلة الماضية، تخلله اشتباكات بين فلسطينيين وإسرائيليين على خلفية التصعيد في القدس وقطاع غزة.

وأفاد مراسل دوت الخليج بأن منفذ الهجوم، الذي لم تعرف هويته حتى الآن، انسحب من مكان الهجوم، وسط انتشار كبير للجيش الإسرائيلي في المدينة.

واعتقل الجيش الإسرائيلي الليلة الماضي 20 مواطناً عربيا من مدينة اللد، على إثر المواجهات التي اندلعت في المدينة تضامنا مع الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.

وأُضرمت النيران في كنيس يهودي وسيارات في اللد، مساء الأربعاء، كما تعرض قائدو سيارات للرشق بالحجارة على بعض الطرق واشتبك متظاهرون يلوحون بالعلم الفلسطيني مع الشرطة في ميناء حيفا في الشمال.

وفي تطور ذي صلة، أعلن مستشفى برزيلاي جنوب إسرائيل، أنه استقبل 181 إصابة من عسقلان، منهم 72 إصابة بالأمس، منذ بدء التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية يوم الاثنين الماضي.

وذكرت المستشفى أنه يرقد فيها حاليا 14 مصابًا، من بينهم شخصان في حالة الخطر، واثنان في حالة متوسطة، و8 طفيفة.

وتأتي هذا التطورات في وقت أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة 600 هدف في قطاع غزة، الذي شهد مقتل نحو 70 فلسطينيا من جراء الغارات الإسرائيلية.