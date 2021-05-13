عاجل.. وفاة فلسطينيين اختناقاً إثر استنشاق غازات إسرائيلية سامة

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمصادر الطبية الفلسطينية، هناك مؤشرات ظاهرة على جثامين الضحايا تؤكد اختناقهم، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينات لاستكمال الفحوصات والتأكد من سبب الوفاة بشكل دقيق.
فى غضون ذلك، صدرت تعليمات من الجيش الإسرائيلى للمستوطنين فى بلدات غلاف غزة بالدخول إلى الملاجئ فوراً، وسط أنباء تتحدث عن تسلل مسلحين فلسطينيين من شمال القطاع إلى إسرائيل.
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