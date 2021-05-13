الصين تدعو إسرائيل لضبط النفس.. وتطالب بوقف الأعمال العدائية فورًا

جدة - نرمين السيد - وأعرب جيون، فى تصريحات عقب المشاورات المغلقة لمجلس الأمن بشأن التوترات الإسرائيلية الفلسطينية التى أجريت للمرة الثانية هذا الأسبوع، ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، عن قلق الصين البالغ إزاء الوضع فى فلسطين، مؤكدا أن الصين تدين بشدة العنف ضد المدنيين، وتدعو جميع الأطراف المعنية، وخاصة إسرائيل، إلى ممارسة ضبط النفس.

وقال جيون إن الصين تحث الأطراف كافة على وقف جميع الأعمال العدائية فورًا، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة والتعهدات الملزمة بموجب القانون الدولى، والامتناع عن الإجراءات التى قد تفضى إلى تأجيج الصراع، مشيرًا إلى أنه يجب الحفاظ على الوضع التاريخى الراهن للأماكن المقدسة فى البلدة القديمة بالقدس واحترامه.

وأضاف جيون أن الصين تدعو إلى بذل الجهود لتهدئة التوترات، وحماية سلامة وحقوق المدنيين، والحيلولة دون وقوع أزمة واسعة النطاق، لافتا إلى أن الصين تدعم الأمم المتحدة فى لعب دور أكبر فى تهدئة التوترات، وأنه ينبغى على مجلس الأمن، الذى يتحمل المسؤولية الأساسية المتمثلة فى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، التحدث بصوت واحد، وإعادة التأكيد على الالتزام بحل الدولتين، والوفاء بمهمته المتمثلة فى الحفاظ على السلام الدولى.