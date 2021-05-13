رغم قيود الاحتلال.. 100 ألف مصلٍ يؤدون صلاة العيد فى الأقصى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فأن المصلين قدموا من مدينة القدس وضواحيها، ومن البلدات الفلسطينية

ليقيموا صلاة العيد على مداخل البلدة القديمة، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من سلطات الاحتلال.

وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد سليم "إن الشعب الفلسطينى سيظهر فرحته بالعيد رغم كل المعاناة التى يتعرض لها، وسائرون على نهج السنن الجميلة لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام فى يوم العيد".

وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين الذين ارتقوا فى قطاع غزة، والضفة الغربية، وأراضى عام 48.

يشار إلى أن حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، كانت قد تصاعدت على خلفية الأحداث فى المسجد الأقصى وحى الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة صواريخ باتجاه إسرائيل، ردا على ما وصفته بأنه انتهاكات بحق المسجد الأقصى والمواطنين الفلسطينيين فى حى الشيخ جراح بالقدس.

وردت إسرائيل، بشن غارات جوية عنيفة على القطاع، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين، من بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبان سكنية ومقرات تابعة للشرطة، وأخرى لفصائل فلسطينية مسلحة.