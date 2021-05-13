أمريكا ترسل مبعوثا مع تصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة

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محمد سياف - ابو ظبي - مع تصاعد حده الأعمال القتالية داخل غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد عدد من القيادات العسكرية البارزة في حماس وتعهدت إسرائيل بعدم التهاون في قصفها لمدينة غزة يوم الأربعاء حيث أمطر نشطاء فلسطينيون صواريخ عبر حدود غزة لتسقط في مدن تل أبيب وعسقلان واللد والمستوطنات إسرائيلية المقامة علي حدود غزة وأرسلت واشنطن مبعوثا لمحاولة تهدئة الأعمال القتالية والتي تعد الأعنف منذ سنوات حيث استشهد 65 شخصًا على الأقل في غزة منذ تصاعد العنف يوم الاثنين معظمهم من المدنيين ، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع. وقال مسؤولون طبيون إن ستة أشخاص قتلوا في إسرائيل بواسطه صواريخ المقاومة.

آخر تطورات الوضع في غزة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قائد اللواء في مدينة غزة و 15 من أعضاء الحركة الإسلامية حماس استشهدوا في ضربات جوية.وقال “هذه مجرد البداية. سنضربهم كما لم يحلموا أبدا بأن يكون ذلك ممكنا”. وعقب الإعلان أطلقت المزيد من الصواريخ على منطقة تل أبيب ومدن أشدود وعسقلان وسديروت. وأكدت حركة حماس في بيان مقتل القائد و “قادة آخرين وجهاديين”. وأضاف رئيسها إسماعيل هنية: “المواجهة مع العدو مفتوحة”.

شنت إسرائيل عملها العسكري بعد أن أطلقت حماس صواريخ انتقاما من اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع الفلسطينيين في القدس الشرقية ومحاولة اسرائيل الاستيلاء علي منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس. وقال مصدر فلسطيني إن جهود الهدنة التي تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة لم تحرز أي تقدم لإنهاء العنف.أدى القتال عبر الحدود إلى اندلاع فتنة داخل إسرائيل ، حيث قام البعض في الأقلية العربية باحتجاجات عنيفة مؤيدة للفلسطينيين. أفادت وسائل إعلام عن قيام يهود بنشر هجمات في الشوارع على المارة العرب في مناطق مختلطة عرقيا يوم الأربعاء.

الولايات المتحدة ترسل مبعوثا لتهداه الوضع في فلسطين

ووصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مشاهد الدمار بأنها “مروعة” ، وقال إنه سيتم إرسال مساعد كبير ، هادي عمرو ، لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على السعي إلى الهدوء.وتعهدت إسرائيل بمواصلة ضرب حماس. وقال المتحدث العسكري البريجادير جنرال هيداي زيلبرمان لقناة كان العامة إن “الهدنة ليست جزءا من المصطلحات التي على شفاهنا ، وبالتأكيد ليست في اليوم أو اليومين المقبلين”. وقال الجيش إن غاراته استهدفت مواقع إطلاق صواريخ ومكاتب لحماس ومنازل قادة حماس.

وقال رجل في أحد شوارع غزة حيث هرب الناس من منازلهم عندما هزت الانفجارات المباني: “لقد جننت إسرائيل”. وجدد رئيس البنتاغون لويد أوستن التأكيد على “الدعم الصارم لحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها”. ويعد القتال هو الأعنف منذ حرب 2014 في القطاع الذي تسيطر عليه حماس ويتزايد القلق من أن الوضع قد يخرج عن نطاق السيطرة.

وزارة الصحة في غزة تعلن استشهاد 24 فلسطيني

قالت وزارة الصحة في غزة إن 24 شخصا استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على غزة يوم الأربعاء. كما أمضى الكثيرون في إسرائيل ليلة بلا نوم حيث ضربت موجات الصواريخ قلبها ، بعضها انفجر من السماء بواسطة صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية. أدى القتال عبر الحدود إلى اندلاع فتنة داخل إسرائيل ، حيث قام البعض في الأقلية العربية باحتجاجات عنيفة مؤيدة للفلسطينيين. أفادت وسائل إعلام عن قيام يهود بنشر هجمات في الشوارع على المارة العرب في مناطق مختلطة عرقيا يوم الأربعاء. ووصف وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مشاهد الدمار بأنها “مروعة” ، وقال إنه سيتم إرسال مساعد كبير ، هادي عمرو ، لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على السعي إلى الهدوء.

انتفاضة فلسطنيين الداخل ترعب إسرائيل

وقالت امرأة إسرائيلية من مدينة عسقلان الساحلية للقناة 11 التلفزيونية: “لقد نجا الأطفال من فيروس كورونا ، وأصبحوا الآن صدمة جديدة”. ركض الإسرائيليون إلى الملاجئ أو رقدوا على الأرصفة في بعض المجتمعات البعيدة عن غزة. وقالت الطالبة مارجو أرونوفيتش (26 عاما) في تل أبيب “إسرائيل كلها تتعرض للهجوم. إنه وضع مخيف للغاية.” وقال الجيش الإسرائيلي إن جنديا إسرائيليا قتل بصاروخ مضاد للدبابات على حدود غزة. قُتل شخصان بصاروخ في اللد ، بلدة يقطنها عرب ويهود بالقرب من تل أبيب.

بعد إحراق كنيس يهودي في اللد ، نشرت الشرطة تعزيزات شبه عسكرية وأعلنت حظر التجول. في شمال عكا ، تعرض سائق سيارة يهودي للضرب على أيدي سكان عرب ، وفي بات يام ، إحدى ضواحي تل أبيب ، نهب شبان يهود متاجر واعتدوا بالضرب على عربي ، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. وقال الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف في نداء علني نادر “يجب ألا ننجر إلى استفزازات وإلحاق الأذى بالناس أو الممتلكات”. “توراة إسرائيل لا تمنح أي ترخيص لأخذ القانون بيد المرء والتصرف بعنف”.

التداعيات الاقتصادية للأحداث الجارية علي الاقتصاد الإسرائيلي

بالنسبة لإسرائيل ، شكل استهداف تل أبيب ، عاصمتها التجارية ، تحديًا جديدًا في المواجهة مع حماس ، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة جماعة إرهابية. قالت شركة الطاقة الأمريكية شيفرون إنها أغلقت منصة تمار للغاز الطبيعي قبالة الساحل الإسرائيلي بناء على تعليمات من وزارة الطاقة. وقالت إسرائيل إن احتياجاتها من الطاقة ستستمر.

ألغت شركتا طيران أمريكيتان على الأقل الرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى تل أبيب يومي الأربعاء والخميس. وقالت إسرائيل ، التي أوقف مطار بن غوريون فيها العمليات لفترة وجيزة يوم الاثنين بعد وابل صاروخي على تل أبيب ، إن شركة الطيران الوطنية إل عال مستعدة لتوفير رحلات إضافية.

وجاءت أعمال العنف بعد أسابيع من التوتر خلال شهر رمضان ، مع اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين بالقرب من المسجد الأقصى في القدس الشرقية. تصاعدت هذه قبل جلسة استماع للمحكمة – مؤجلة الآن – يمكن أن تؤدي إلى إخلاء عائلات فلسطينية من منازل القدس الشرقية التي يطالب بها المستوطنون اليهود. وأدى الصراع إلى تجميد محادثات معارضي نتنياهو بشأن تشكيل ائتلاف حاكم للإطاحة به بعد الانتخابات الإسرائيلية غير الحاسمة في 23 مارس.

كما اندلع العنف في الضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر طبية ان فلسطينيا يبلغ من العمر 16 عاما قتل في اشتباكات مع القوات الاسرائيلية يوم الأربعاء. وقالت وزارة الصحة في غزة إن 16 من القتلى في القطاع من الأطفال. وقال الجيش الإسرائيلي إن 200 صاروخ من بين أكثر من ألف صاروخ أطلقتها فصائل غزة أخفقت مما قد يتسبب في سقوط بعض المدنيين الفلسطينيين. وقال مسؤولون طبيون إن خمسة من القتلى في إسرائيل مدنيون ، بينهم طفل وعامل هندي.

أرسلت إسرائيل مشاة ومدرعات لتعزيز الدبابات التي تم تجميعها بالفعل على الحدود ، مما يستحضر ذكريات توغلها البري الأخير في غزة لوقف الهجمات الصاروخية في عام 2014. على الرغم من أن المشاكل الأخيرة في القدس كانت الدافع المباشر للأعمال العدائية ، فقد أصيب الفلسطينيون بالإحباط لأن تطلعاتهم في إقامة دولة مستقلة عانت من نكسات في السنوات الأخيرة. وتشمل هذه اعتراف واشنطن بالقدس المتنازع عليها عاصمة لإسرائيل ، وخطة أمريكية لإنهاء الصراع التي يرون أنها مواتية لإسرائيل ، واستمرار بناء المستوطنات.