إيطاليا توفر لقاح كورونا فى الصيدليات

جدة - نرمين السيد - قال ماركو كوسولو، رئيس غرفة قطاع الصيادلة فى مقابلة مع صحيفة "كورييرى" الإيطالية: "انضمت حوالى 11400 صيدلية، نصف عدد الصيدليات المسجلة، إلى البرنامج وأكمل أكثر من 25 ألفًا بالفعل الدورة التدريبية".

وأضاف كوسولو، "ستوفر المتاجر بعض اللقاحات الأسهل فى إدارتها من وجهة نظر لوجستية، للأشخاص الذين يقومون بالحجز بشكل فردى"، متابعا "كل من يريد التطعيم يمكنه التوجه مباشرة إلى الصيدلية وطلب موعد".

وأكد كوسولو، أنه "يمكن إجراء التطعيم داخل المبنى أو خارجه، فى شرفات المراقبة المعدة لهذا الغرض، مثل تلك التى يتعين على بعض الصيدليات حاليًا اختبارها بحثًا عن فيروس كورونا، وتتمثل فكرة الصيدليات فى إعطاء 20 إلى 30 لقاحًا يوميًا لكل موقع".