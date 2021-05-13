بوتين يهنئ المسلمين بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، حسبما أفاد الكرملين، وفقا لقناة روسيا اليوم، "انتهى شهر رمضان المبارك، ويستقبل المسلمون الروس بسعادة العيد المشرق والمنتظر. منذ الأزل يتم الاحتفال بعيد الفطر بالأعمال الصالحة ورعاية المحتاجين، وهو ما يجسد رغبة الناس فى تحسين الذات".
وأضاف أن "المسلمين فى روسيا يحترمون التقاليد التاريخية والدينية والثقافية لأسلافهم، وينقلونها من جيل إلى جيل، كما أن المنظمات الإسلامية تشارك بنشاط فى حياة البلد، وتعزز التفاعل مع الهياكل الحكومية والعامة، وتولى اهتماما لا يكل للمبادرات الخيرية والتعليمية"، لافتا "أشير بشكل خاص لأنشطتها التى تتطلب إيثار الذات، والتى تساعد الناس، فى هذه الأوقات العصيبة، على البقاء والتغلب على الصعوبات".
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