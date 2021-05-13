جدة - نرمين السيد - وقالت الخطوط الجوية البريطانية "سلامة وأمن زملائنا وعملائنا أولوية، ونواصل مراقبة الموقف عن كثب"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وكان جيمس كليفرلى وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد طالب إسرائيل والفلسطينيين بالتراجع عن حافة الهاوية، ووصف التصعيد الحالى بأنه مروع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخطوط الجوية البريطانية تلغى رحلاتها إلى تل أبيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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