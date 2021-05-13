أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ والشاعر محمد احمد منصور

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ والشاعر محمد احمد منصور
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ والأديب والشاعر محمد احمد منصور اليحوي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل في خدمة الوطن.
وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن ألمه وحزنه وعظيم مؤاساته وتعازيه الحارة لأولاد المرحوم محمد وعبدالملك ومروان محمد احمد منصور واخوانهم وكافة ال اليحيوي بمصابهم الأليم.
وأشاد أبوراس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية والتنظيمية حيث كان واحدا من الأدباء والشعراء الذين تغنوا بالوطن وللوطن كما أسهم في خدمة مجتمعه وإصلاح ذات البين وكان أحد القيادات المؤتمرية البارزة حيث كان أحد المؤسسين الألف للمؤتمر الشعبي العام وأسهم في تطوير العمل التنظيمي والسياسي للمؤتمر ؛ مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم قلوب الجميع الصبر والسلوان.
” إنا لله وإنا إليه راجعون “
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