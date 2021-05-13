أخبار اليمن : الدكتور لبوزة يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك

الدكتور لبوزة يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
رفع الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر برقية تهنئة إلى الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك جاء فيها :
الاخ المناضل الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام الاكرم
يسرني ان أهنئكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومن خلالكم إلى كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بهذه المناسبة الدينية العظيمة التي تأتي وشعبنا اليمني العظيم يواصل صموده في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الظالم للعام السابع على التوالي وهو ما يستحق منا الإشادة والاكبار.
وانتي إذ أهنئكم بهذه المناسبة لأؤكد على أننا نقف اليوم مساندين وداعمين لاشقائنا واخواننا في فلسطين الذين يخوضون معارك بطولية ضد الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل ونؤكد على حقهم في تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
مرة أخرى نهنئكم بهذه المناسبة سائلين الله العلي القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية ويحقق لشعبنا النصر على تحالف العدوان
وتقبلوا خالص التحايا
اخوكم الدكتور قاسم لبوزة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام
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