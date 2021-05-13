أزمة في مدريد.. زيدان يبعد مارسيلو عن الفريق بعد "الصدام"

رغم النقص العددي الكبير لريال مدريد في خط الدفاع، إلا أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قرر استبعاد لاعبه البرازيلي المخضرم مارسيلو من تشكيلة الفريق التي ستخوض موقعة مصيرية في الدوري.
واستبعد زيدان النجم البرازيلي مارسيلو من تشكيلة الفريق التي سافرت لمواجهة غرناطة بالدوري الإسباني، في موقعة مصيرية للحفاظ على أمل تحقيق لقب الدوري.
ووفقا لمصادر إسبانية، وقع "شجار كبير" بين زيدان ومارسيلو، ليلة الأربعاء، بسبب خلافات حول الخطط الدفاعية.
وتشير الأنباء إلى أن مارسيلو "لم يعد يحتمل" خطط زيدان الدفاعية، مما أدخله في شجار مع زيدان، قبل أن يقرر الأخير استبعاده من الرحلة إلى جيرونا.
ويحتاج ريال مدريد للانتصار على غرناطة، للبقاء على مسافة قريبة من أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي انفرد بفارق 5 نقاط عن "الملكي" في الصدارة.
وسيسافر زيدان بـ4 مدافعين فقط إلى غرناطة، وهم ناتشو وإيدير ميليتاو وأودريوزولا والناشئ ميغيل، بسبب الإصابات الكبيرة التي حلت على المدافعين.
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