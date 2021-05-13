عاجل.. استهداف منزل إسماعيل هنية فى غزة

جدة - نرمين السيد - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منزل القيادى بحركة حماس إسماعيل هنية، إلا أنه لم يكن موجودًا فى منزله لحظة استهدافه، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.





واندلعت قبل قليل فى أول أيام عيد الفطر، مواجهات دامية بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين فى مدينة كفر قاسم داخل الخط الأخضر بالأراضى المحتلة، الأمر الذى أسفر عن إحراق مركبات للشرطة. يأتى ذلك وسط تصعيدٍ عسكرى كبير من قبل الاحتلال على قطاع غزة، حيث رفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية، عدد الشهداء إلى 83 شخصا وأكثر من 487 جريحًا.

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