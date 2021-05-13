سخرية وغضب ببريطانيا.. "مطلوب" إزالة صورة للملكة بقبعة ترامب

أثارت صورة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في الولايات المتحدة، الجدل في بريطانيا، ودفعت قصر باكنغهام للمطالبة بإزالة الصورة.

وظهرت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، ملصقة على حافلة لأحد مناصري ترامب، وهي مرتدية قبعة عليها شعار رئيس أميركا السابق: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

واستخدمت الملكة إليزابيث على حافلة تابعة لأحد أكبر مناصري ترامب، وهي حافلة مخصصة للترويج للرئيس السابق، وتغطيها صور لترامب وشعارات له.

ويملك الحافلة رجل يدعى بادي هول، وهو من أشد المناصرين لترامب، ويعمل بجهد للترويج لحملة انتخابية لترامب كي يصبح رئيسا للبلاد في 2024.

ووفقا لموقع "بازفيد"، طلب المتحدث باسم قصر باكنغهام، من الرجل، إزالة صورة الملكة من على الحافلة.

وانتشرت صورة الملكة المستخدمة على الحافلة، على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حديث وسخرية المستخدمين.

ويحاول هول جمع تبرعات للعناية بالحافلة، التي يطوف بها الولايات المتحدة، للترويج لرئيسه المفضل دونالد ترامب.

وشوهدت الحافلة خلال تجمع حاشد في فلوريدا شارك فيه النائبان مات غايتز (جمهوري من فلوريدا) ومارغوري تايلور غرين (جمهورية من ولاية جورجيا) حيث ادعى المشرعان المحافظان أن ترامب "لا يزال الزعيم الحاكم لحزبهم".