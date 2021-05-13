صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل.. وتضارب بشأن مطار رامون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن إطلاق صاروخ جديد على مطار رامون جنوبي إسرائيل على بعد 222 كم من قطاع غرة، إلا أن مسؤولا إسرائيليا قال إن المطار يعمل بشكل طبيعي.
وتعد هذه المسافة هي الأبعد التي تصل إليها الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية باتجاه إسرائيل منذ بدء موجة التصعيد العسكري على طرفي الحدود بين غزة وإسرائيل الاثنين الماضي.
وقالت كتائب القسام إنها أطلقت عشرات الصواريخ نحو إسرائيل على مناطق في تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف العسكرية وقاعة نيفاتيم.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرشقة الأخيرة من الصواريخ باتجاه إسرائيل شملت 100 صاروخ، مشيرة إلى أن القبة الحديدة نجحت فقط في اعتراض 10 منها.
ويقع مطار رامون قرب منتجع إيلات المطل على البحر الأحمر، لكن لم ترد تقارير بعد من إسرائيل عن انطلاق صافرات إنذار أو وقوع أضرار في المنطقة.
وقال مسؤول إسرائيلي إنه لم يصب أي صاروخ مطار رامون الذي يعمل بشكل طبيعي.
وأعادت إسرائيل توجيه بعض الرحلات إلى مطار رامون من مطار بن غوريون الرئيسي في تل أبيب بسبب الوضع الأمني.
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