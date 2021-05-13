البرلمان العربى يدين هجوم ميليشيا الحوثى على السعودية صبيحة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أدان البرلمان العربى إطلاق ميليشيا الحوثى الإرهابية 8 طائرات بدون طيار و 3 صواريخ بالستية باتجاه المملكة العربية السعودية صباح اليوم، والتى اعترضتهم وتصدت لهم قوات تحالف دعم الشرعية بنجاح.





وأكد البرلمان العربى أن تعمد مليشيا الحوثى الإرهابية واستمرارها فى تنفيذ الأعمال الإرهابية التى تزامنت مع صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك يتنافى مع القيم السماوية والأعراف الدولية وتعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وحذر من استمرار هذه الهجمات، التى تعد تصعيداً خطيراً ودليلاً على سعى هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة بدعم من إيران وتنفيذا لاجندتها التخريبية فى المنطقة، مطالباً المجتمع الدولى بسرعة إتخاذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التى تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكد تضامن ووقوف البرلمان العربى مع المملكة العربية السعودية ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، مشدداً على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.

وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاح قوات الدفاع الجوى فى التصدى لكل الهجمات الإرهابية التى تقوم بها مليشيا الحوثى الإرهابية.