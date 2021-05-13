البيتكوين تنهار على الفور بسبب تغريدة إيلون ماسك مدير شركة تيسلا

البيتكوين، قال الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك في تغريدة إن تسلا علقت استخدام البيتكوين لدفع ثمن مركباتها بسبب التأثير البيئي لاستخدام العملة، وتعليقًا على الخطط قال ماسك: “أوقفت تسلا شراء المركبات باستخدام البيتكوين، ونحن قلقون بشأن الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته، وخاصة الفحم، الذي ينتج عنه أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر، العملةالمشفرة هي فكرة جيدة على العديد من المستويات ونعتقد أن لها مستقبلًا واعدًا، ولكن هذا لا يمكن أن يأتي بتكلفة كبيرة على البيئة، وفي الإعلان الذي صدر على تويتر، أضاف ماسك أن تيسلا لن “تبيع أي عملة بيتكوين ونعتزم استخدامها في المعاملات بمجرد انتقال التعدين إلى طاقة أكثر استدامة”.

تراجع عملة البيتكوين بعد تغريدة إيلون ماسك

إيلون ماسك أكد كذلك بأن شركة تيسلا أيضا تبحث في العملات المشفرة الأخرى التي نستخدم 1 في المائة من الطاقة/معاملة بيتكوين”، وقد تراجعت عملة Bitcoin عالميا بأكثر من 17٪ بعد التغريدة الاخيرة ويتم تداولها حاليًا عند 51323 دولارًا أمريكي، بينما انخفضت أسهم تسلا أيضًا، ويتم إنشاء العملة الرقمية عندما تتنافس أجهزة الكمبيوتر القوية مع بعضها البعض لحل الألغاز الرياضية المعقدة، وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة تعتمد غالبًا على الكهرباء المولدة بالوقود الأحفوري، وخاصة الفحم، بالمعدلات الحالية، يستخدم تعدين Bitcoin هذا القدر نفسه من الطاقة سنويًا كما فعلت هولندا في عام 2019 ، وفقًا لبيانات من جامعة كامبريدج ووكالة الطاقة الدولية.

Tesla تستثمر في البيتكوين

قالت Tesla في فبراير إنها استثمرت حوالي 1.5 مليار دولار في Bitcoin وأنها تخطط للبدء في قبول العملة الرقمية كدفعة مرة أخرى “قريبًا”، وتبلغ قيمة مقتنياتها من البيتكوين حاليًا 2.48 مليار دولا، وفقًا لإيداعات الأوراق المالية، وكان ماسك أحد أبرز مؤيدي العملات المشفرة في العالم، وغالبًا ما كان يغرد عن البيتكوين والعملة الرقمية التي كانت غامضة في السابق في يناير،غردة على DogeCoin، وهي عملة مشفرة توصف بأنها محاكاة ساخرة، رفع إيلون ماسك السعر إلى 44000 دولار (37000 يورو)، وقبل أن نعتبرها “احتيال” أثناء ظهورها في البرنامج الأمريكي “ساترداي نايت لايف”، تسببت على الفور في سقوطها.

انخفاض العملات المشفرة الأخرى

كما انخفضت العملات المشفرة الأخرى، بما في ذلك الإيثيريوم، قبل أن تستعيد بعض مكاسبها في التداول في آسيا، على أي حال، يعد هذا تحولًا كبيرًا بالنسبة لإيلون ماسك، الذي استثمر مؤخرًا 1.5 مليار دولار في العملة الافتراضية.