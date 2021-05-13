يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية مجموعة من العروض الخاصة والفريدة من نوعها لعملاؤه بالمملكة تتناسب مع احتياجاتهم وأنماط معيشتهم عن طريق تجربة مصرفية غنية ، ولعل من أهم هذه العروض هو عرض استرداد نقدي بقيمة 20% من بنك الرياض ، فمن خلال بطاقة فيزا سيغنتشر كاش باك الائتمانية من بنك الرياض يستطيع عميل البنك الحصول علي قيمة 20% حد أقصي للاسترداد علي القيمة المالية لمشترياته لدي بعض فئات المتاجر والمنافذ المحددة بتأهيل البنك لعملية الكاش باك ، ويأتي هذا العرض كمكافأة لعملاء البنك بإعطاء تجربة فريدة للشراء تناسب تطلعاتهم وللحصول علي هذه البطاقة يمكنكم فتح حساب لدي بنك الرياض عن طريق زيارة أحد فروع البنك أو فتح حسابي جاري عبر موقع البنك خلال دقيقتين.

مميزات عرض استرداد نقدي بقيمة 20% من بنك الرياض

تقديم بطاقة فيزا سيغنتشر كاش باك الائتمانية من بنك الرياض العديد من المزايا الائتمانية والمصرفية نستعرضها لكم كالآتي :

ميزة الاسترداد النقدي على المشتريات اليومية.

ميزة إيداع الاسترداد النقدي بعد صدور كشف الحساب الشهري مباشرة.

ميزة الدخول المجاني إلى أكثر من 1000 صالة كبار الشخصيات في 300 من مطارات العالم.

تتيح خدمة الكونسيرج على مدار 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع.

ميزة المشاوير المخفضة مع كريم باستخدام كود الخصم: KSAVS.

تقدم أربع أشهر مجانية من أول سنة مع أنغامي بلس.

ميزة تأمين سفر لحاملين البطاقة وعائلتهم حتى 90 يوم خلال الرحلة.

الاستفادة من برنامج قسط بهامش ربح منافس.

طريقة تقديم طلب فيزا الاسترداد النقدي

يمكن لعميل بنك الرياض الحصول علي العديد من القروض الشخصية ، كما يمكنه تقديم طلب الحصول علي فيزا سيغنتشر كاش باك الائتمانية بتعبئة نموذج الطلب بالخطوات:

من خلال الصفحة الرئيسية لموقع بنك الرياض.

من مبوب أفراد نضغط علي بطاقة فيزا سيغنتشر كاش باك.

نختار المزيد للدخول لصفحة العرض.

بالضغط علي كلمة تقدم الآن نتحول لصفحة التقديم.

نقوم بمليء كافة البيانات المطلوبة.

وأخيراً نضغط علي حاسبة التمويل للمتابعة بالطلب.

فئات المتاجر والمنافذ التي ينطبق بها عرض الاسترداد

حدد بنك الرياض عبر موقعه الإلكتروني بعض فئات المتاجر ومنافذ البيع وقيم الاسترداد النقدي لكم الإنفاق الشهري لدي تلك النقاط كالآتي :

مطاعم – سوبرماركت – ترفيه – صيدليات – محطات وقود – سيارات الأجرة نسبة استرداد 20% عن إنفاق ما يزيد عن 15 ألف ريال سعودي شهرياً مطاعم – سوبرماركت – ترفيه – صيدليات – محطات وقود – سيارات الأجرة نسبة استرداد 14% عن إنفاق 7500 إلي 14999 ريال سعودي شهرياً مطاعم – سوبرماركت – ترفيه – صيدليات – محطات وقود – سيارات الأجرة نسبة استرداد 10% عن إنفاق 2500 إلي 7499 ريال سعودي شهرياً

ويستطيع العملاء الحصول علي قرض تمويلي يصل لقيمة 300 ألف ريال من بنك الرياض بدون تحويل راتب علي البنك.